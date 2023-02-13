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Выяснилось, могла ли Румыния сбить российскую ракету

13 февраля 2023 15:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, чем Румыния могла сбить российский "Калибр" 10 февраля
Сдержанная реакция на пролет вражеской ракеты противоречит концепции НАТО
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Румынские силы противовоздушной обороны располагали самым современным оружием для того, чтобы 10 февраля сбить российскую ракету "Калибр", пролетевшую над их территорией. Однако руководство НАТО решило не расшатывать ситуацию.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Румыния стала второй страной НАТО, над территорией которой прошла российская ракета", — сказал Снегирев, напомнив, что первый "ракетный инцидент" произошел в Польше.

"Реакция НАТО действительно странная. Сдержанная реакция противоречит самой концепции НАТО. Не исключено, что, скорее всего, была дана команда "наблюдать", — предположил военный эксперт.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По словам Снегирева, Румыния в свое время потратила 4,7 млрд долларов на закупку нескольких батарей зенитных ракетных комплексов ПРО Patriot. К тому же на территории Румынии базируется самолет Awax, обнаруживающий на дальних дистанциях потенциальные цели. Этот самолет работает вместе с системой Patriot.

Что произошло в Румынии

Напомним, что вчера, 10 февраля, по информации, обнародованной Главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, две крылатые ракеты "Калибр", выпущенные войсками страны-агрессора из фрегата в Черном море, в 10:18 пересекли государственную границу Украины и Молдовы.

После этого, в 10:33, перелетев границу Молдовы и Румынии, российские "Калибры" вошли в воздушное пространство страны-члена Европейского Союза и НАТО.

В Институте изучения войны инцидент с временным попаданием российских ракет в воздушное пространство Румынии не приведет к прямому конфликту россии с НАТО. Этого не желает прежде всего россия.

Фото: DoD News / Flickr

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