Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Выяснилось, почему Путин прекратил бить "Искандерами" по Украине из Белоруссии arrow

Выяснилось, почему Путин прекратил бить "Искандерами" по Украине из Белоруссии

1 июня 2023 11:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, кто запретил россиянам пускать ракеты с территории Беларуси
Пуск ракеты российского ОТРК "Искандер". Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты в последнее время прекратили наносить ракетные удары по Украине с использованием ОТРК "Искандер" с территории Республики Беларусь. Это может быть связано с позицией по этому поводу руководства Китайской народной республики.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:
Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Я так понимаю, что есть соответствующая позиция по этому поводу не только белорусской стороны, но и в первую очередь КНР по неиспользованию территории этого государства (Беларуси,  Ред.) в качестве плацдарма для нанесения ракетных ударов с территории этой страны", — сказал Снегирев.

Тем не менее, добавил он, международные договоры могут содержать Российскую Федерацию в момент применения именно баллистического оружия. Поскольку есть определенные ограничения данными договорами в контексте использования этого оружия с территории других стран

По словам военного эксперта, россияне сейчас могут провоцировать ракетные атаки подъемом в воздух с белорусских аэродромов потенциальных носителей гиперзвуковых "Кинжалов" самолетов "МиГ-31".

"Но это все это происходит скорее для поднятия военного давления", — отметил военный эксперт.

Как россияне используют "Искандер"

По сообщению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, 29 мая всего противником было выпущено в направлении Киева 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. К счастью, все цели были уничтожены силами ПВО.

В ночь на 1 июня, в День защиты детей, россияне совершили очередную ракетную атаку по Киеву. В ВСУ заявили о сбитии всех 10 "Искандеров", которыми россияне атаковали украинскую столицу. Впрочем, не обошлось без погибших в результате падения обломков сбитых ракет. Среди погибших – один ребенок.

Все пуски ракет этого типа производятся в последнее время с территории Брянской области России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас