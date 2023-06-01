Стало известно, кто запретил россиянам пускать ракеты с территории Беларуси

Пуск ракеты российского ОТРК "Искандер". Фото: РосСМИ

Российские оккупанты в последнее время прекратили наносить ракетные удары по Украине с использованием ОТРК "Искандер" с территории Республики Беларусь. Это может быть связано с позицией по этому поводу руководства Китайской народной республики.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Я так понимаю, что есть соответствующая позиция по этому поводу не только белорусской стороны, но и в первую очередь — КНР по неиспользованию территории этого государства (Беларуси, — Ред.) в качестве плацдарма для нанесения ракетных ударов с территории этой страны", — сказал Снегирев.

Тем не менее, добавил он, международные договоры могут содержать Российскую Федерацию в момент применения именно баллистического оружия. Поскольку есть определенные ограничения данными договорами в контексте использования этого оружия с территории других стран

По словам военного эксперта, россияне сейчас могут провоцировать ракетные атаки подъемом в воздух с белорусских аэродромов потенциальных носителей гиперзвуковых "Кинжалов" самолетов "МиГ-31".

"Но это все это происходит скорее для поднятия военного давления", — отметил военный эксперт.

Как россияне используют "Искандер"

По сообщению Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, 29 мая всего противником было выпущено в направлении Киева 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. К счастью, все цели были уничтожены силами ПВО.

В ночь на 1 июня, в День защиты детей, россияне совершили очередную ракетную атаку по Киеву. В ВСУ заявили о сбитии всех 10 "Искандеров", которыми россияне атаковали украинскую столицу. Впрочем, не обошлось без погибших в результате падения обломков сбитых ракет. Среди погибших – один ребенок.

Все пуски ракет этого типа производятся в последнее время с территории Брянской области России.