Стало відомо, на що насправді здатні російські "Іскандери"

Ракета "Іскандер" зіграла злий жарт з росіянами
Під час двох ракетних атак по Києву 29 травня та в ніч проти 1 червня росіянами було використано відповідно 11 і 10 балістичних ракет "Іскандер". Як і у випадку з шістьма гіперзвуковими "Кинджалами", всі вони були збиті українськими силами ППО, що вчергове вдарить по іміджу російського ВПК на світовому ринку зброї.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Використання "Іскандера" знову зіграло злий жарт з росіянами", — сказав Снєгирьов.
Цю ракету, пояснив він, росіяни позиціонують як таку, якій "аналоговнет", її важко збити.
Зокрема, звернув увагу Снєгирьов, за повідомленнями офіційних структур країни-окупанта, балістична ракета 9М723 комплексу "Іскандер" начебто створена з використанням технології малопомітності, а на кінцевій ділянці виходу на ціль — маневрує.
Крім того, вона оснащена комплексом РЕБ, а під час атаки відстрілює так звані теплові пастки.
"Все це, на думку росіян, давало їм можливість заявляти про прорив будь-якої протиракетної оборони потенційного супротивника. Але, схоже, внаслідок останнього збиття про цю казку росіянам доведеться забути", — зазначив військовий експерт.
Що сталося з ракетами
За повідомленням Головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного, 29 травня загалом противником було випущено в напрямку Києва 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. На щастя, всі цілі були знищено силами ППО.
У ніч проти 1 червня, у День захисту дітей, росіяни вчинили чергову ракетну атаку по Києву. У ЗСУ заявили про збиття всіх 10 "Іскандерів", якими росіяни атакували українську столицю. Втім, не обійшлося без загиблих внаслідок падіння уламків збитих ракет. Серед загиблих — одна дитина.
Нагадаємо, у ніч проти 16 травня наші захисники неба збили шість російських гіперзвукових ракет "Кинджал" і 12 ракет інших типів.