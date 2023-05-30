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Выяснилось, почему РФ не ответит ядерным ударом за налеты на Москву

30 мая 2023 14:10
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Чем РФ может ответить за атаки на Москву
Последствия воздушных взрывов в Москве. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские диктаторские власти не ответят в знак мести за воздушные атаки на Москву ядерным ударом по Украине. Поскольку это не заложено в сценарии так называемой "специальной военной операции".

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Нет. Ядерный сценарий не рассматривается априори", — сказал Снегирев.

По его словам, такое развитие событий просто не входит в саму концепцию путинского СВО. А если ее изменить, то тогда придется менять саму парадигму проведения этой "операции".

"Они уже использовали против нас все, что могли. Чем еще могут удивить?" — отметил военный эксперт.

Что случилось в Москве

Сегодня утром, 30 мая, российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.

Большую часть из них якобы сбила российская противовоздушная оборона, а еще несколько зацепилось за деревья и провода, так как летели на очень низкой высоте.

Депутат Российской Федерации Андрей Гурулев записал видеообращение к россиянам. Чиновник отметил, что в настоящее время власти пытаются определить, кто и откуда запускают беспилотники по Москве.

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