Чем РФ может ответить за атаки на Москву

Выяснилось, почему РФ не ответит ядерным ударом за налеты на Москву
Российские диктаторские власти не ответят в знак мести за воздушные атаки на Москву ядерным ударом по Украине. Поскольку это не заложено в сценарии так называемой "специальной военной операции".
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Нет. Ядерный сценарий не рассматривается априори", — сказал Снегирев.
По его словам, такое развитие событий просто не входит в саму концепцию путинского СВО. А если ее изменить, то тогда придется менять саму парадигму проведения этой "операции".
"Они уже использовали против нас все, что могли. Чем еще могут удивить?" — отметил военный эксперт.
Что случилось в Москве
Сегодня утром, 30 мая, российскую столицу Москву атаковали около 25 беспилотников. Россияне признали, что эти дроны — неизвестной им конструкции, а бороться с ними очень непросто.
Большую часть из них якобы сбила российская противовоздушная оборона, а еще несколько зацепилось за деревья и провода, так как летели на очень низкой высоте.
Депутат Российской Федерации Андрей Гурулев записал видеообращение к россиянам. Чиновник отметил, что в настоящее время власти пытаются определить, кто и откуда запускают беспилотники по Москве.