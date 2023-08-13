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Появились кадры попадания ВСУ по складу оккупантов в Олешках

13 августа 2023 11:04
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Появились кадры попадания ВСУ по складу оккупантов в Олешках
Взрывы в Олешках. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 13 августа бойца ВСУ метко ударили по позициям врага в Олешках. Были уничтожены два склада с БК, а также украинские защитники попали в базу оккупантов.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

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"Во временно оккупированных Олешках за полночи уничтожено 2 склада с БК, а также есть попадание по скоплению оккупантов", — говорится в сообщении.

Представитель ОК "Юг" также прокомментировала "бавовну" в Олешках. Она отметила, что ВСУ продолжают бороться с врагом.

"Во-первых, мы продолжаем контрбатарейную борьбу, а во-вторых — это просто уникальная ночь, "звездопад Персеиды"", — сказала Наталья Гуменюк.

Ситуация в Херсонской области

Удары по мостам Херсонщины сигнализируют оккупантам о возможности повторения сценария с освобождением Херсона. Слухи о выводе из Херсонской области российских десантников говорят о том, что оккупационное командование поняло всю серьезность ситуации.

Напомним, что 6 августа ВСУ обстреляли Чонгарский и Генический мосты.

Также Новини.LIVE писали, что после точечных ударов по логистическим путям поставок на временно оккупированном юге враг чувствует опасность. Оккупантам приходится транспортировать резервы на критически близком расстоянии до украинских сил обороны.

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