З'явились кадри влучання ЗСУ по складу окупантів в Олешках

Вибухи в Олешках. Фото: скриншот

В ніч проти 13 серпня бійці ЗСУ влучно вдарили по позиціях ворога в Олешках. Було знищено два склади з БК, а також українські захисники поцілили в базу окупантів.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

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"В тимчасово окупованих Олешках за пів ночі знищено 2 склади з БК, а також є влучання по скупченню окупантів", — йдеться в повідомленні.

Речниця ОК "Південь" також прокоментувала "бавовну" в Олешках. Вона зазначила, що ЗСУ продовжують боротись з ворогом.

"По-перше, ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу, а по-друге — це просто унікальна ніч, "зорепад Персеїди", — сказала Наталя Гуменюк.

Ситуація на Херсонщині

Удари по мостах на Херсонщині сигналізують окупантам про можливість повторення сценарію зі звільненням Херсона. Чутки про виведення з Херсонської області російських десантників говорять про те, що окупаційне командування зрозуміло усю серйозність ситуації.

Нагадаємо, що 6 серпня ЗСУ обстріляли Чонгарський та Генічеський мости.

Також Новини.LIVE писали, що після точкових ударів по логістичних шляхах постачання на тимчасово окупованому півдні ворог відчуває небезпеку. Окупантам доводиться транспортувати резерви на критично близькій відстані до українських сил оборони.