Появились новые детали российских обстрелов Херсонщины — есть погибшие
Минувшие сутки российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погибли три человека.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Удары по Херсону
Так, за минувшие сутки враг совершил 118 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.
Также было зафиксировано 34 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение в Бериславе. Из-за российской агрессии три человека погибли, еще четыре — получили ранения", — говорится в сообщении ОВА.
Напомним, что утром российские захватчики ударили по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрелов погибла, а прокуратура начала расследование.
Также мы писали, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.
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