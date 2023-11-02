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Появились новые детали российских обстрелов Херсонщины — есть погибшие

2 ноября 2023 08:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Появились новые детали российских обстрелов Херсонщины — есть погибшие
Последствия обстрела Станислава. Фото: Telegram/Александр Прокудин
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Минувшие сутки российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погибли три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Так, за минувшие сутки враг совершил 118 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.

Также было зафиксировано 34 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение в Бериславе. Из-за российской агрессии три человека погибли, еще четыре — получили ранения", — говорится в сообщении ОВА.

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Скриншот поста Прокудина

Напомним, что утром российские захватчики ударили по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрелов погибла, а прокуратура начала расследование.

Также мы писали, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.

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