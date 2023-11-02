Появились новые детали российских обстрелов Херсонщины — есть погибшие

Последствия обстрела Станислава. Фото: Telegram/Александр Прокудин

Минувшие сутки российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области. В результате атак погибли три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Удары по Херсону

Так, за минувшие сутки враг совершил 118 обстрелов, выпустив 604 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БпЛА и авиации.

Также было зафиксировано 34 прилета КАБ по населенным пунктам Херсонщины. Попадания были в Бериславском и Херсонском районах.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; дошкольное учебное заведение в Бериславе. Из-за российской агрессии три человека погибли, еще четыре — получили ранения", — говорится в сообщении ОВА.

Скриншот поста Прокудина

Напомним, что утром российские захватчики ударили по селу Станислав Херсонской области. В результате обстрелов погибла, а прокуратура начала расследование.

Также мы писали, что российские оккупанты атаковали с беспилотника Змиевку на Херсонщине. Среди пострадавших 68-летний мужчина.