З'явились нові деталі російського обстрілу Херсонщини — є загиблі

Наслідки обстрілу села Станіслав. Фото: Telegram/Олександр Прокудін

Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинуло три людини.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Так, за минулу добу ворог здійснив 118 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.

Також було зафіксовано 34 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад у Бериславі. Через російську агресію три людини загинули, ще чотири — дістали поранення", — йдеться у повідомленні ОВА.

Скриншот допису Прокудіна

Нагадаємо, що вранці російські загарбники вдарили по селу Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загибла, а прокуратура розпочала розслідування.

Також ми писали, що російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.