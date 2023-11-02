З'явились нові деталі російського обстрілу Херсонщини — є загиблі
Минулої доби російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Внаслідок атак загинуло три людини.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Удари по Херсонщині
Так, за минулу добу ворог здійснив 118 обстрілів, випустивши 604 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БпЛА та авіації.
Також було зафіксовано 34 прильоти КАБ по населених пунктах Херсонщини. Влучання були у Бериславському та Херсонському районах.
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; дошкільний навчальний заклад у Бериславі. Через російську агресію три людини загинули, ще чотири — дістали поранення", — йдеться у повідомленні ОВА.
Нагадаємо, що вранці російські загарбники вдарили по селу Станіслав Херсонської області. Внаслідок обстрілів є загибла, а прокуратура розпочала розслідування.
Також ми писали, що російські окупанти атакували з безпілотника Зміївку, що на Херсонщині. Серед постраждалих 68-річний чоловік.
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