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Появились фото последствий ударов по Московской области

23 августа 2023 12:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Появились фото последствий ударов по Московской области
Здание в Химках, пострадало в результате атаки БпЛА. Фото: Baza
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Этой ночью дронами прилетело не только по Москве. В подмосковных Химках в результате атаки БпЛА были серьезно повреждены три здания. Также россияне жалуются, что обломок пробил банку краски.

Telegram-канал Baza опубликовал фото и видео последствий взрывов БпЛА в Химках.

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По данным "Базы", от падения осколков в Химках пострадали три здания: магазин и частный дом в Старбеево и складское помещение на Вашутинском шоссе.

"В стене совсем недавно открывшегося магазина (он успел проработать всего 3 месяца) пробило дыру, один из обломков даже пробил банку краски, стоящей внутри магазина. Усадьба пострадала сильнее — там обрушился целый угол (площадь около 50 кв. м.). А в складском здании на Вашутинском шоссе поврежден фасад, ангары и несколько погрузчиков", — пишут росСМИ.

Ночью, 23 августа, в российской столице Москва, а также в Подмосковье раздались серии взрывов. По словам очевидцев, они видели в воздухе беспилотники.

Сегодня ночью в Москве у башен Москва-Сити произошел мощный взрыв. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, в строящемся возле делового центра здание попало БПЛА.

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