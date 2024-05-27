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Появились первые спутниковые снимки последствий атаки Украины по "Воронеж-М" в России

27 мая 2024 13:32
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Появились первые спутниковые снимки последствий атаки Украины по "Воронеж-М" в России
Атака ГУР по российской РЛС "Воронеж-М". Фото: "Схемы"
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Журналисты "Схем" опубликовали спутниковые снимки Planet Labs, на которых видны последствия удара украинских дронов по РЛС в России. Источник "Схем" (Радио Свобода) в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердил, что в ночь на 27 мая беспилотники ведомства атаковали российскую радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М" в Оренбургской области РФ.

Об этом сообщают журналисты проекта Радио Свобода "Схемы" в понедельник, 27 мая.

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Детали удара ГУР по российской РЛС

На снимке за 27 мая видно, что на территории РЛС появились темные пятна, которых раньше не было. В "Схемах" предполагают, что это следы пожара в результате попадания БПЛА.

Также журналисты отметили, что разрешение фотографий не позволяет оценить степень возможного поражения российской станции.

 

комплекс РЛС Воронеж М
Последствия атаки ГУР по российской РЛС "Воронеж-М". Фото: "Схемы"

В Схемах пишут, что радиолокационная станция находится на расстоянии более 1800 км от границы с Украиной.

Воронеж-М является частью российских стационарных сверхгоризонтных РЛС большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, как баллистических и крылатых ракет. Такая станция имеет дальность обнаружения целей до 6 тысяч километров.

Также журналисты отмечают, что официально эту информацию в Украине и России не комментировали.

Напомним, накануне беспилотник ГУР МОУ атаковал радиолокационную станцию дальнего обнаружения целей "Воронеж М". Она расположена в городе Орск в Оренбургской области РФ. То есть на расстоянии около 2000 км.

Ранее сообщалось о поражении дроном ГУР МО Украины другой радиолокационной станции этого семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края. Она была атакована 23 мая, что повлекло за собой пожар на территории объекта.

Также в Воронеже в ночь на 1 мая звучали сильные взрывы. Местный губернатор Александр Гусев заявлял об атаке беспилотных летательных аппаратов.

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