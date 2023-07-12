47 ОМБр "Магура" уничтожает оккупантов: видео

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Фото: markusfoundation.com

В Центре стратегических коммуникаций обнародовали видео успешной работы аэроразведки совместно с артиллерией 47-й ОМБр "Магура". На кадрах можно увидеть, как наши бойцы уничтожают пехоту окупантов.

Соответствующее видео обнародовал СтратКом ВСУ в Telegram.

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"Мы просто решили полетать немного раньше, чем планировали. Мы летели в принципе по знакомому нам маршруту. Но нашли группу из 15-ти пи****в. Это была не обычная пехота", — говорит один из бойцов.

Как объяснил другой военный, это были не обычные мобилизованные солдаты. Вероятно, спецназовцы, которые шли с противотанковыми управляемыми ракетами в руках "занимать позиции" ВСУ.

"Отработали так хорошо. Кто-то разлетался, кто-то разбегался. но позиции они не заняли", — добавляет.

Напомним, главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на низкую должность.

После этого в "Магуре" жестко раскритиковали Маркуса. Там заявили, что он пиарился на чужих достижениях и оказывал давление на пресс-офицера бригады "Магура" Анастасию Блищик. Поэтому он должен извиниться и уйти из бригады.