Появилось видео, как бойцы "Магуры" зашли в Работино и эвакуировали гражданских на Bradley

Бойцы 47 бригады "Магура". Фото: google

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады зашли в село Работино, что в Запорожской области. Прежде всего, защитники организовали эвакуацию местных жителей из-за постоянных вражеских обстрелов.

Соответствующее видео обнародовало 47 ОМБр "Магура".

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Известно, что до этого продолжались два месяца ожесточенных боев. Однако украинским бойцам удалось прорвать вражескую оборону и зайти в населенный пункт.

Первое, что сделали ВСУ, организовали эвакуацию мирных жителей и вывезли их на американском БМП "Bradley" в безопасное место.

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь — самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", — рассказали местные жители.

В безопасном месте медики 47 отдельной механизированной бригады осмотрели гражданских и позволили позвонить родным.

"Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах", — сообщают военные.

Напомним, в районе поселка Работино в Запорожской области украинские защитники добились успеха. Там продолжалась боевая работа.

Также мы писали, что Силы обороны Украины успешно продвигаются по всем участкам фронта. В частности, на Бахмутском направлении, где за прошедшую неделю украинские защитники освободили от оккупантов 3 квадратных километра территории.