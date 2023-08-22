Появилось видео, как бойцы "Магуры" зашли в Работино и эвакуировали гражданских на Bradley
Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады зашли в село Работино, что в Запорожской области. Прежде всего, защитники организовали эвакуацию местных жителей из-за постоянных вражеских обстрелов.
Соответствующее видео обнародовало 47 ОМБр "Магура".
Военные вошли в Работино
Известно, что до этого продолжались два месяца ожесточенных боев. Однако украинским бойцам удалось прорвать вражескую оборону и зайти в населенный пункт.
Первое, что сделали ВСУ, организовали эвакуацию мирных жителей и вывезли их на американском БМП "Bradley" в безопасное место.
"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь — самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", — рассказали местные жители.
В безопасном месте медики 47 отдельной механизированной бригады осмотрели гражданских и позволили позвонить родным.
"Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах", — сообщают военные.
Напомним, в районе поселка Работино в Запорожской области украинские защитники добились успеха. Там продолжалась боевая работа.
Также мы писали, что Силы обороны Украины успешно продвигаются по всем участкам фронта. В частности, на Бахмутском направлении, где за прошедшую неделю украинские защитники освободили от оккупантов 3 квадратных километра территории.