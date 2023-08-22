Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Появилось видео, как бойцы "Магуры" зашли в Работино и эвакуировали гражданских на Bradley arrow

Появилось видео, как бойцы "Магуры" зашли в Работино и эвакуировали гражданских на Bradley

22 августа 2023 11:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Появилось видео, как бойцы "Магуры" зашли в Работино и эвакуировали гражданских на Bradley
Бойцы 47 бригады "Магура". Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады зашли в село Работино, что в Запорожской области. Прежде всего, защитники организовали эвакуацию местных жителей из-за постоянных вражеских обстрелов.

Соответствующее видео обнародовало 47 ОМБр "Магура".

Читайте также:

Военные вошли в Работино

Известно, что до этого продолжались два месяца ожесточенных боев. Однако украинским бойцам удалось прорвать вражескую оборону и зайти в населенный пункт.

Первое, что сделали ВСУ, организовали эвакуацию мирных жителей и вывезли их на американском БМП "Bradley" в безопасное место.

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь — самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", — рассказали местные жители.

В безопасном месте медики 47 отдельной механизированной бригады осмотрели гражданских и позволили позвонить родным.

"Продолжаются бои и мы закрепляемся на достигнутых рубежах", — сообщают военные.

Напомним, в районе поселка Работино в Запорожской области украинские защитники добились успеха. Там продолжалась боевая работа.

Также мы писали, что Силы обороны Украины успешно продвигаются по всем участкам фронта. В частности, на Бахмутском направлении, где за прошедшую неделю украинские защитники освободили от оккупантов 3 квадратных километра территории.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости Украины 21 августа: базирование F-16 и оборонные договоренности

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз