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Появилось впечатляющее видео взрыва в оккупированном Токмаке

24 августа 2023 21:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Появилось впечатляющее видео взрыва в оккупированном Токмаке
Дым над местом взрыва в Токмаке. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Сегодня, 24 августа, в оккупированном городе Токмак в Запорожской области прогремел мощный взрыв. На месте сразу поднялся густой черный дым.

Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

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Пока не ясно, где именно был "прилет". Однако, вероятно, попадание произошло там, где размещалась база российских оккупантов.

Напомним, украинские защитники еще раз успешно отработали по оккупантам. В частности, они запустили ударный дрон в здание, где находились враги, после чего уничтожили военную технику.

Добавим, что воины 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады успешно уничтожили огневую позицию россиян. Они показали, как оккупанты убегают со своего местоположения.

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