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"Собрались дождаться победы за спиной Президента": Верещук ответила украинцам на критику власти

4 августа 2023 16:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
"Собрались дождаться победы за спиной Президента": Верещук ответила украинцам на критику власти
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Фото: Минреинтеграции
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук выразила мнение, что многие из украинцев сильно расслабились. Многие комментаторы указали на то, что прежде всего власть должна подать пример, в ответ на что Верещук сказала, что они абсолютно правы.

Об этом Верещук написала в соцсетях.

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"Люди совершенно правы. Все начинается с власти. Каждый, кто сейчас у власти, должен осознавать, что на нас смотрят миллионы людей в Украине и за ее пределами. Им интересно, чем мы, собственно, занимаемся во время войны. И если они видят, что люди у власти занимаются какой-то пустой ерундой, дрязгами, а еще и наслаждаются жизнью напоказ, возникает вопрос: а как, собственно, мы собрались победить в этой войне", — сказала министр.

При этом Верещук указала на то, что некоторые граждане, кажется, решили просто ждать, пока другие будут бороться, а потом присоединиться к торжествам. Более того, по мнению министра, некоторые украинцы решили отсидеться за спинами других.

"Некоторые наверняка собрались дождаться победы за спиной у Президента, бойцов на передовой и волонтеров — беззаботно заниматься фигней и кайфовать, а потом прийти на празднование победы и даже попросить себе какие-то награды", — подытожила она.

Напомним, что Силы обороны Украины продолжали наступление по меньшей мере на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижение вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 августа заявил, что сейчас на фронте идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.

 

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