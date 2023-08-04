"Зібралися дочекатися перемоги за спиною Президента": Верещук відповіла українцям на критику влади

Міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Фото: Мінреінтеграції

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук висловила думку, що багато українців сильно розслабилися. Багато коментаторів вказали на те, що насамперед влада має подати приклад, у відповідь на що Верещук сказала, що вони мають рацію.

Про це Верещук написала у соцмережах.

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"Люди мають рацію. Все починається з влади. Кожен, хто зараз при владі, повинен усвідомлювати, що на нас дивляться мільйони людей в Україні та за її межами. Їм цікаво, чим ми, власне, займаємося під час війни. І якщо вони бачать, що люди при владі займаються якоюсь порожньою нісенітницею, чварами, а ще й насолоджуються життям напоказ, виникає питання: а як, власне, ми зібралися перемогти в цій війні", — сказала міністр.

При цьому Верещук вказала на те, що деякі громадяни, здається, вирішили просто чекати, доки інші боротимуться, а потім приєднатимуться до урочистостей. Щобільше, на думку міністра, деякі українці вирішили відсидітися за спинами інших

"Дехто, напевно, зібрався дочекатися перемоги за спиною у Президента, бійців на передовій та волонтерів — безтурботно займатися фігнею і кайфувати, а потім прийти на святкування перемоги і навіть попросити собі якісь нагороди", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що Сили оборони України продовжували наступ щонайменше на трьох дільницях фронту та досягли на окремих із них просування вперед. Істотно ускладнює наступальні дії багато мін.

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 3 серпня заявив, що зараз на фронті тривають тяжкі бої. Попри опір окупантів, ЗСУ продовжують просуватися вперед.