Взлетели бомбардировщики Ту-95 в России — какая опасность

Бомбардировщик Ту-95 мс. Фото: росСМИ

Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали взлет российских бомбардировщиков Ту-95 мс с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России. Самолеты двигаются в юго-восточном направлении.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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"Зафиксирована активность Ту-95МС (количество уточняется) с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — отметили военные.

Они добавили, что сообщат, если будет ракетная опасность или произойдут пуски ракет.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" отметил, если бомбардировщики направляются в Энгельс, то прибудут туда около 2:50-3:20, соответственно ракеты долетят в Украину около 3:40-4:00.

В случае если Ту-95 летят к Каспийскому морю, то прибудут туда около 3:40-4:30, а ракеты в нашем воздушном пространстве ожидаются около 4:40-5:30.

"Время очень приблизительное, с большой погрешностью", — подчеркнул "Ванек".

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Что известно о бомбардировщиках Ту-95 мс

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Самолет был создан и принят на вооружение в СССР в 1950-х годах. Один борт может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, еще 8 ракет Х-101 — на пилонах под крыльями, а также может пускать ракеты Х-55.

Бомбардировщик Ту-95 мс с ракетами. Фото: fishki.net

Напомним, что вечером 26 апреля по Украине распространилась масштабная воздушная тревога. Опасность была объявлена из-за ракетной угрозы Черноморского флота России.

Также мы писали, что во время атаки в ночь на 27 апреля раздавались взрывы в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.