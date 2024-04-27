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Взлетели бомбардировщики Ту-95 в России — какая опасность

27 апреля 2024 01:01
обновлено: 01:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взлетели бомбардировщики Ту-95 в России — какая опасность
Бомбардировщик Ту-95 мс. Фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали взлет российских бомбардировщиков Ту-95 мс с аэродрома "Оленья" в Мурманской области России. Самолеты двигаются в юго-восточном направлении.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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"Зафиксирована активность Ту-95МС (количество уточняется) с аэродрома "Оленья" (Мурманская область), совершающих полет в юго-восточном направлении", — отметили военные.

Они добавили, что сообщат, если будет ракетная опасность или произойдут пуски ракет.

Какая опасность из-за взлета Ту-95 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

В свою очередь мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" отметил, если бомбардировщики направляются в Энгельс, то прибудут туда около 2:50-3:20, соответственно ракеты долетят в Украину около 3:40-4:00.

В случае если Ту-95 летят к Каспийскому морю, то прибудут туда около 3:40-4:30, а ракеты в нашем воздушном пространстве ожидаются около 4:40-5:30.

"Время очень приблизительное, с большой погрешностью", — подчеркнул "Ванек".

Когда Ту-95 долетят до пусковых рубежей 27 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Николаевский Ванек"

Что известно о бомбардировщиках Ту-95 мс

Ту-95 — стратегический бомбардировщик-ракетоносец. Самолет был создан и принят на вооружение в СССР в 1950-х годах. Один борт может нести до 6 ракет Х-555 на внутренних узлах подвески, еще 8 ракет Х-101 — на пилонах под крыльями, а также может пускать ракеты Х-55.

Чем опасен бомбардировщик Ту-95 мс
Бомбардировщик Ту-95 мс с ракетами. Фото: fishki.net

Напомним, что вечером 26 апреля по Украине распространилась масштабная воздушная тревога. Опасность была объявлена из-за ракетной угрозы Черноморского флота России.

Также мы писали, что во время атаки в ночь на 27 апреля раздавались взрывы в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Украина
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