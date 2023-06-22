Взлет бомбардировщиков РФ: существует ракетная опасность

Стратегический бомбардировщик РФ. Фото: google

С аэродрома "Оленья" зафиксировали вылет четырех стратегических бомбардировщиков. В Украине предупредили об опасности ракетных обстрелов.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Ракетная угроза 22 июня

В Воздушных силах призывали не игнорировать воздушную тревогу.

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

21:49 в Воздушных Силах подтвердили взлет пятерых бомбардировщиков.

Сообщение о взлете бомбардировщиков. Фото: скриншот

Напомним, с тех пор, как ВСУ начали вести наступательные действия на Запорожском направлении, россияне начали перебрасывать борта стратегической авиации на аэродром Моздок, расположенный в Северной Осетии (Кавказ). Противник это делает для того, чтобы выявить украинскую ПВО.

Добавим, что в ночь на 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131. При этом ракеты не достигли своей цели.