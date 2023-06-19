Воздушная тревога днем 19 июня - есть угроза пуску ракет

В РФ взлетели бомбардировщики ТУ-22М3

В Воздушных Силах предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3. Есть ракетная опасность, в частности на Юге и Востоке Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Уведомление о возможном пуске ракет. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 13:58. "Покраснели" восточные и южные области.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что высока вероятность пуска ракет Х-22 с акватории Азовского моря.

Уведомление об угрозе пуска ракет. Фото: скриншот

После этого стало известно, что враг запустил ракеты.

Уведомление о пусках ракет. Фото: скриншот

14:23 Мониторинговые группы сообщают, что бомбардировщики покидают Азовское море.

Мониторинговые группы. Фото: скриншот

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