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В Украине масштабная воздушная тревога: есть пуски ракет

19 июня 2023 14:00
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога днем 19 июня - есть угроза пуску ракет
В РФ взлетели бомбардировщики ТУ-22М3
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Воздушных Силах предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3. Есть ракетная опасность, в частности на Юге и Востоке Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Взлет бомбардировщиков 19 июня

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Уведомление о возможном пуске ракет. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 13:58. "Покраснели" восточные и южные области.

Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что высока вероятность пуска ракет Х-22 с акватории Азовского моря.

 

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Уведомление об угрозе пуска ракет. Фото: скриншот

После этого стало известно, что враг запустил ракеты.

 

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Уведомление о пусках ракет. Фото: скриншот

14:23 Мониторинговые группы сообщают, что бомбардировщики покидают Азовское море.

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Мониторинговые группы. Фото: скриншот

Новость дополняется.

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