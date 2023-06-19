Воздушная тревога днем 19 июня - есть угроза пуску ракет

В Украине масштабная воздушная тревога: есть пуски ракет
19 июня 2023 14:00
В РФ взлетели бомбардировщики ТУ-22М3
В Воздушных Силах предупредили о вылете стратегических бомбардировщиков ТУ-22М3. Есть ракетная опасность, в частности на Юге и Востоке Украины.
Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.
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Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 13:58. "Покраснели" восточные и южные области.
Впоследствии в Воздушных силах сообщили, что высока вероятность пуска ракет Х-22 с акватории Азовского моря.
После этого стало известно, что враг запустил ракеты.
14:23 Мониторинговые группы сообщают, что бомбардировщики покидают Азовское море.
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