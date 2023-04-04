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​​​СМИ узнали детали допроса подозреваемой в ликвидации Татарского: почему Трепова вспомнила Киев

4 апреля 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Задержанная по делу ликвидации Владлена Татарского Дарья Трепова
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Подозреваемая в покушении на медиапропагандиста Владлена Татарского заявила, что за участие в акции ей обещали место в одном из украинских медиаресурсов. В Киев она должна была попасть через Узбекистан.

Об этом сообщило российское издание "Фонтанка".

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Задержанная по подозрению в ликвидации Владлена Татарского Дарья Трепова заявила, что одно время получила задачу познакомиться с Владленом Татарским в книжном магазине и сфотографироваться.

После этого ее отправили из Санкт-Петербурга в москву, где получила "таинственную вещь" (ту самую взрывчатку). Передал ей коробку с начиненной взрывчаткой статуэткой таксист, который, по словам Треповой, тоже не знал, что передает.

После этого женщина должна передать бюст Татарскому на мероприятии в кафе. В Telegram, через который она общалась с организаторами, ее попросили после передачи коробки сказать пару слов о "героях ЧВК "Вагнер".

Причем здесь Украина

Трепова рассказала, что при выполнении задач ей обещали место редактора в одном из медиаресурсов в Киеве. О каком медиаресурсе идет речь, женщина не рассказала.

Она лишь отметила, что ей приобрели билет в Узбекистан, откуда, мол, уже должны были переправиться в Украину.

В ходе допроса Дарья Трепова заявила, что ее подставили.

Напомним, 2 апреля в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга, где проводил свой так называемый "творческий вечер" Владлен Татарский, произошел взрыв. Пропагандист погиб.

На этот счет в россии началась истерика. Так, пропагандист Антон Красовский сказал, что следующим может быть он и не воевать с Украиной россия не может.

А сами россияне сразу же запутались в том, кто принес взрывчатку в кафе — сначала обвинили какую-то уроженку Ивано-Франковска, а потом начала распространяться информация о местной жительнице Дарье Трепове. Третьего апреля ее задержали в Санкт-Петербурге.

Фото из российских СМИ

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