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ЗМІ дізналися деталі допиту підозрюваної у ліквідації Татарського: чому Трєпова згадала Київ

4 квітня 2023 13:33
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Затримана у справі ліквідації Владлена Татарського Дар'я Трєпова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Підозрювана у замаху на медіапропагандиста Владлена Татарського заявила, що за участь у акції їй обіцяли місце у одному з українських медіаресурсів. До Києва вона мала потрапили через Узбекистан.

Про це повідомило російське видання "Фонтанка".

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Затримана за підозрою у ліквідації Владлена Татарського Дарья Трєпова заявила, що у свій час отримала завдання познайомитися із Владленом Татарським у книжковій крамниці і сфотографуватися. 

Після цього її відправили із Санкт-Петербурга до Москви, де отримала "таємничу річ" (ту саму вибухівку). Передав їй коробку із начиненою вибухівкою статуеткою таксист, який, за словами Трєпової, теж не знав, що передає.

Після цього жінка мала передати бюст Татарському на заході у кафе. В Telegram, через який вона спілкувалася із організаторами, її попросили після передачі коробки сказати пару слів про "героїв ПВК "Вагнер".

Причому тут Україна

Трєпова розповіла, що за виконання завдань їй обіцяли місце редактора у одному із медіаресурсів у Києві. Про який медіаресурс йдеться, жінка не розповіла.

Вона лише зазначила, що їй придбали квиток до Узбекистану, звідки, мовляв, уже мали переправити до України.

Під час допиту Дарья Трєпова заявила, що її підставили.

Нагадаємо, 2 квітня у кафе "Стріт-бар" на Університетській набережній у центрі Санкт-Петербурга, де проводив свій так званий "творчий вечір" Владлен Татарський, стався вибух. Пропагандист загинув. 

З цього приводу  в росії розпочалась істерика. Так, пропагандист Антон Красовський сказав, що наступним може бути він і не воювати з Україною росія не може.

А самі росіяни відразу ж заплуталися у тому, хто ж приніс вибухівку у кафе — спочатку звинуватили якусь уродженку Івано-Франківська, а потім почала поширюватися інформація про місцеву жительку Дарью Трєпову. Третього квітня її затримали у Санкт-Петербурзі.

Фото з російських ЗМІ

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