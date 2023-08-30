СМИ узнали, сколько самолетов было уничтожено в российских тылах с начала вторжения

Уничтоженная российская военная техника на аэродроме "Саки" в Крыму. Фото: Planet Labs PBC

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было уничтожено или повреждено не менее 24 самолетов в РФ, временно оккупированном Крыму и Беларуси.

Об этом сообщают росСМИ.

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Уничтоженные самолеты оккупантов

"С начала полномасштабного вторжения украинские спецслужбы и Вооруженные силы могли совершить по меньшей мере девять успешных атак на авиабазы в российских регионах, аннексированном Крыму и Минской области Беларуси", — говорится в сообщении.

Журналисты заявили, что всего удалось уничтожить или повредить по меньшей мере 24 российских военных самолета.

Первая атака произошла 25 февраля 2022 года. На аэродроме Миллерово в Ростовской области сгорел один транспортный самолет. В сети писали, что удар был нанесен БпЛА или ракетой "Точка-У".

РосСМИ отмечает, что самая масштабная атака Украины была 9 августа прошлого года по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму. Тогда оккупанты остались без четырех истребителей Су-30СМ и семи бомбардировщиков Су-24М.

Через четыре месяца, а именно 5 декабря, беспилотники атаковали аэродромы "Энгельс-2" и "Дягилево" в Саратовской и Рязанской областях. В результате были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-95 и Ту-22м3.

"Следующей целью стал российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на военном аэродроме Мачулищи под Минском. Согласно видеозаписям, 28 февраля 2023 года его пытались взорвать с помощью квадрокоптеров, но воздушное судно получило лишь повреждения", — говорится в сообщении.

В начале мая этого года БпЛА атаковали аэродром в населенном пункте Сеща в Брянской области. В результате был поврежден транспортный самолет Ан-124.

Издание отмечает, что в августе успешных атак стало больше. За этот месяц были атакованы аэродромы в Новгородской, Калужской и Псковской областях. В результате уничтожены два бомбардировщика Ту-22М, повреждены четыре транспортных Ил-76 и еще один неназванный самолет.

Уничтоженные и поврежденные самолеты оккупантов. Фото: t.me/svobodnieslova

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, вечером 29 августа, около 23:30, раздалась серия взрывов в аэропорту "Кресты" в Пскове, что в РФ. В результате якобы атаки БпЛА, там начался пожар.

Также мы писали, что сегодня ночью, 30 августа, в Брянске в России произошел ряд взрывов. Минобороны РФ уверяет, что по беспилотникам отработало ПВО.