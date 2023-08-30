ЗМІ дізналися, скільки літаків було знищено у російських тилах від початку вторгнення

Знищена російська військова техніка на аеродромі "Саки" в Криму. Фото: Planet Labs PBC

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну було знищено або пошкоджено щонайменше 24 літаки в РФ, тимчасово окупованому Криму та Білорусі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Знищені літаки окупантів

"Від початку повномасштабного вторгнення українські спецслужби і Збройні сили могли здійснити щонайменше дев'ять успішних атак на авіабази в російських регіонах, анексованому Криму та Мінській області Білорусі", — йдеться у повідомленні.

Журналісти заявили, що загалом вдалося знищити або пошкодити щонайменше 24 російські військові літаки.

Перша атака відбулася 25 лютого 2022 року. На аеродромі Міллерово в Ростовській області згорів один транспортний літак. У мережі писали, що удар було завдано БпЛА або ракетою "Точка-У".

РосЗМІ зазначає, що наймасштабніша атака України була 9 серпня минулого року по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Тоді окупанти залишилися без чотирьох винищувачів Су-30СМ і семи бомбардувальників Су-24М.

Через чотири місяці, а саме 5 грудня, безпілотники атакували аеродроми "Енгельс-2" і "Дягілеве" в Саратовській і Рязанській областях. Внаслідок цього було пошкоджено два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22м3.

"Наступною ціллю став російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 на військовому аеродромі Мачулищі під Мінськом. Згідно з відеозаписами, 28 лютого 2023 року його намагалися підірвати за допомогою квадрокоптерів, але повітряне судно отримало лише пошкодження", — йдеться у повідомленні.

На початку травня цього року БпЛА атакували аеродром у населеному пункті Сеща в Брянській області. Внаслідок цього було пошкоджено транспортний літак Ан-124.

Видання зазначає, що у серпні успішних атак стало більше. За цей місяць було атаковано аеродроми у Новгородській, Калузькій і Псковській областях. У результаті знищено два бомбардувальники Ту-22М, пошкоджено чотири транспортні Іл-76 і ще один неназваний літак.

Знищені та пошкоджені літаки окупантів. Фото: t.me/svobodnieslova

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, ввечері 29 серпня, близько 23:30, пролунала серія вибухів в аеропорту "Хрести" в Пскові, що в РФ. Внаслідок нібито атаки БпЛА, там зайнялася пожежа.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 30 серпня, у Брянську, що в Росії, сталася низка вибухів. Міноборони РФ запевняє, що по безпілотниках відпрацювала ППО.