СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Украинские военные стреляют в кассетные боеприпасы. Фото: скриншот с видео

В сети показали первые кадры применения кассетных боеприпасов Силами обороны. Вооруженные силы Украины используют эти снаряды под Купянском.

Соответствующее видео опубликовало издание The Telegraph.

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Применение кассетных боеприпасов украинцами на фронте

Украинские военные активно стали использовать кассетные боеприпасы под Купянском в Харьковской области. Также эти снаряды планируют применить вблизи Бахмута.

Как известно, это оружие распыляет "бомбы" на площадь, втрое превышающую размер футбольного поля.

Реакция США на использование кассетных боеприпасов

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сказал, что украинцы используют кассетные боеприпасы должным образом, и те влияют на российские оборонные группировки и оборонное маневрирование россиян.

"Мы получили некоторые начальные отзывы от украинцев, и они используют их достаточно эффективно", — заявил он.

Что известно о кассетных боеприпасах

Кассетные средства поражения (кассетные бомбы, кассетные боеприпасы, кассетные снаряды) — средства поражения, разновидность контейнера, содержащие от двух до нескольких сотен однотипных кассетных боевых элементов, разбрасываемых на заданной высоте над поверхностью земли.

Кассетные средства поражения могут быть использованы как для поражения цели в момент обстрела, так и дистанционного минирования.

Следует отметить, что кроме одноразовых кассетных средств поражения существуют многоразовые кассетные контейнеры, которые крепят на боевые самолеты и предназначены для разбрасывания кассетных боевых элементов (например, КМГУ-2, MW-1 и другие).

Напомним, 7 июля стало известно, что Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от Соединенных Штатов Америки.