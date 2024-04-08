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СМИ выяснили, кто отдал приказ казнить украинских военнопленных в Крынках

8 апреля 2024 10:21
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
СМИ выяснили, кто отдал приказ казнить украинских военнопленных в Крынках
Командир ВС РФ Сергей Иштуганов. Фото: Evocation
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недавно в сети начало распространяться видео о расстреле безоружных украинских военнопленных в Крынках Херсонской области. Выяснилось, что преступление совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии, во главе с командиром Сергеем Иштугановым, который отдал приказ. 

Об этом сообщает проект Evocation.

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Видео с расстрелом украинских защитников в районе Крынок начало распространяться по Сети в воскресенье, 7 апреля. Раненых пленных добивали из автоматического оружия, съемка специально велась крупным планом. По данным evocation.info, это преступление совершили военнослужащие 328 полка 104 дивизии по приказу Иштуганова для устрашения бойцов ВСУ.

Известно, что эта дивизия была создана в 2023 году для участия в войне в Украине.

Что известно о Сергее Иштуганове

Расследователи выяснили, что Иштуганов родился 22 сентября 1986 года в Республике Марий Эл. В 2004 году окончил школу и поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. После окончания училища 2009 года продолжил службу в 45-м полку спецназовцев ВДВ в городе Кубинка, Московской области.

После окончания Военной академии ГШ ВС РФ Иштуганов был назначен заместителем командира 31 десантно-штурмовой бригады (ДШБ) в городе Ульяновск. В этой бригаде он начал сражаться на территории Украины в 2022 году.

Однако еще в начале войны это подразделение было расформировано из-за огромных потерь во время высадок в Гостомеле и в боях в Донецкой области. После этого он стал командиром 328 полка 104 дивизии ВДВ России. Расследователи говорят, что он находится на Херсонском направлении, по меньшей мере, с ноября 2023 года.

"Военнослужащие этого подразделения не раз попадали в резонансные скандалы. В частности, их обвиняли в вымогательствах, грабежах и убийствах мирного населения временно оккупированной части Херсонской области. Также отмечается жестокость командиров в отношении личного состава, зафиксированы факты издевательств, пыток и внесудебных расправ", — говорится в материале. 

Напомним, на очередное нарушение законов войны оккупантами отреагировал Офис генерального прокурора Украины. Там приступили к расследованию убийства безоружных украинских военнопленных.

Также на жестокие действия оккупантов отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

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Россия

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