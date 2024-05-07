Значительная активность вражеской тактической авиации — какие области в опасности
7 мая 2024 05:31
Значительная активность вражеской тактической авиации — какие области в опасности
Воздушную тревогу в Украине сейчас, утром во вторник 7 мая, была объявили в трех областях Украины. Под угрозой оказались Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.
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В 05:30 военные предупредили о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юге и угрозе авиационных средств на прифронтовых территориях.
Обновлено: В 05:32 дали отбой в Днепропетровской области.
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