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Значительная активность вражеской тактической авиации — какие области в опасности

7 мая 2024 05:31
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Значительная активность вражеской тактической авиации — какие области в опасности
Значительная активность вражеской тактической авиации — какие области в опасности
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Воздушную тревогу в Украине сейчас, утром во вторник 7 мая, была объявили в трех областях Украины. Под угрозой оказались Донецкая, Херсонская и Днепропетровская области.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВС Украины.

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Карта воздушных тревог по состоянию на 05:21 7 мая

Почему объявили воздушную тревогу утром 7 мая

В 05:30 военные предупредили о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и юге и угрозе авиационных средств на прифронтовых территориях.

Обновлено: В 05:32 дали отбой в Днепропетровской области.

Значительная активность вражеской тактической авиации — какие области в опасности - фото 2
Карта воздушных тревог по состоянию на 05:32 7 мая

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