Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці
7 травня 2024 05:31
Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці
Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці у вівторок 7 травня, оголосили у трьох областях України. Під загрозою опинилися Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.
Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.
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О 05:30 військові попередили про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні й загрозу авіаційних засобів на прифронтових територіях.
Оновлено: О 05:32 дали відбій у Дніпропетровській області.
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