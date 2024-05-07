Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці arrow

Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці

7 травня 2024 05:31
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці
Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці у вівторок 7 травня, оголосили у трьох областях України. Під загрозою опинилися Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

Читайте також:
Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці - фото 1
Карта повітряних тривог станом на 05:21 7 травня

Чому оголосили повітряну тривогу вранці 7 травня

О 05:30 військові попередили про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні й загрозу авіаційних засобів на прифронтових територіях.

Оновлено: О 05:32 дали відбій у Дніпропетровській області.

Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці - фото 2
Карта повітряних тривог станом на 05:32 7 травня

Новина доповнюється

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень