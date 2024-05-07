Значна активність ворожої тактичної авіації — які області в небезпеці

Повітряну тривогу в Україні зараз, уранці у вівторок 7 травня, оголосили у трьох областях України. Під загрозою опинилися Донецька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог станом на 05:21 7 травня

Чому оголосили повітряну тривогу вранці 7 травня

О 05:30 військові попередили про значну активність ворожої тактичної авіації на сході та півдні й загрозу авіаційних засобів на прифронтових територіях.

Оновлено: О 05:32 дали відбій у Дніпропетровській області.

Карта повітряних тривог станом на 05:32 7 травня

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