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"Найдем лазеечку и совершим прорыв": командующий Нацгвардией о продвижении контрнаступления

31 июля 2023 16:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Найдем лазеечку и будет прорыв": командующий НГУ Пивненко рассказал о контрнаступлении
Командующий Национальной гвардией полковник Александр Пивненко. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Контрнаступление ВСУ продолжается, и российских врагов ждет еще много "сюрпризов". Силы обороны Украины обязательно выйдут на границы 1991 года, но на это нужно время.

Об этом рассказал командующий Национальной гвардией полковник Александр Пивненко в интервью "Украинской правде".

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Как продолжается контрнаступление ВСУ

По словам Пивненко, не нужно ждать быстрых результатов, ведь за каждый отвоеванный метр территории ВСУ платят большую цену. Однако наступательные действия продолжаются и российских оккупантов ждет еще много неожиданных "сюрпризов".

"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все-таки вспоминают ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр — это уже результат. Мы идем, идем", — заметил Пивненко.

Как утверждает Пивненко, у России большие ресурсы, что не очень выгодно для Украины. Но у ВСУ нет никаких вариантов, кроме того, чтобы выйти на границы 1991 года.

"Увидите, придет время, что мы на каком-то направлении совершим прорыв. И не факт, что это будет там, где кто-то думает. Мы найдем лазеечку и зайдем, и будет нормально. И они потеряют много наших территорий. Мы попали в не очень хорошую ситуацию, потому что Россия — большая страна с большими ресурсами. Но мы знаем, что у нас нет выхода — мы дойдем до границ 1991 года. На это нужно время", — рассказывает командующий.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин манипулирует темой переговоров с Украиной. По его словам, этому якобы мешает контрнаступление ВСУ.

Также мы писали, что российские оккупанты усилили атаки в районе Марьинки Донецкой области. Захватчики бросают на фронт отряды "шторм-Z". В основном они состоят из заключенных.

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