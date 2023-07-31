"Знайдемо лазієчку і буде прорив": командувач НГУ Півненко розповів про контрнаступ

Командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко. Фото: google

Контрнаступ ЗСУ триває і на російських ворогів чекає ще багато "сюрпризів". Сили оборони України обов'язково вийдуть на кордони 1991 року, але на це потрібен час.

Про це розповів командувач Національної гвардії полковник Олександр Півненко в інтерв'ю "Українській правді".

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Як триває контрнаступ ЗСУ

За словами Півненка, не потрібно чекати швидких результатів, адже за кожен відвойований метр території ЗСУ платять велику ціну. Однак, наступальні дії тривають і на російських окупантів чекає ще багато несподіваних "сюрпризів".

"Якщо ми йдемо вперед, це вже результат. Тобто всі ж пригадують ту операцію на Ізюмському напрямку і думають, що так воно буде. Але ні, так не буває. Для нас кожен метр — це вже результат. Ми ідемо, ідемо", — зауважив Півненко.

Як стверджує Півненко, Росія має великі ресурси, що не дуже вигідно для України. Але у ЗСУ немає жодних варіантів, крім того, щоб вийти на кордони 1991 року.

"Побачите, прийде час, що ми на якомусь напрямку зробимо прорив. І не факт, що це буде там, де хтось думає. Ми знайдемо лазієчку і зайдемо, і буде нормально. І вони втратять багато наших територій. Ми потрапили в не дуже хорошу ситуацію, тому що Росія велика країна з великими ресурсами. Але ми знаємо, що у нас немає виходу – ми дійдемо до кордонів 91-го року. На це потрібен час", — розповідає командувач.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін маніпулює темою переговорів з Україною. За його словами, цьому нібито заважає контрнаступ ЗСУ.

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