"Знаю, что мы выстоим": Зеленский показал мощные фото украинских защитников

Украинские воины продолжают сопротивляться силам агрессора

Пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

"Пока оккупант на нашей земле, пока нашим городам грозит разрушение, пока жизнь и свобода миллионов украинцев под угрозой, мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим", — написал он.

Глава государства также обнародовал серию фото, на которых изображены украинские защитники за работой.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляет отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

Также СМИ пишут, что украинские военные активно готовятся к контрнаступлению. Для этого ВСУ в течение нескольких месяцев накапливают силу и технику.

Фото: Aris Messinis, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Peter Batanov, Vladimir Simicek, Marian Kushnir, Rick Mave, Manu Brabo