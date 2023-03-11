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"Знаю, что мы выстоим": Зеленский показал мощные фото украинских защитников

11 марта 2023 12:46
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украинские воины продолжают сопротивляться силам агрессора
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

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"Пока оккупант на нашей земле, пока нашим городам грозит разрушение, пока жизнь и свобода миллионов украинцев под угрозой, мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим", — написал он.

Глава государства также обнародовал серию фото, на которых изображены украинские защитники за работой.

ВСУ война

ВСУ война

ВСУ война

ВСУ война

ВСУ война

ВСУ война

ВСУ война

ВСУ война

ВСУ война

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляет отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.

Также СМИ пишут, что украинские военные активно готовятся к контрнаступлению. Для этого ВСУ в течение нескольких месяцев накапливают силу и технику.

Фото: Aris Messinis, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Peter Batanov, Vladimir Simicek, Marian Kushnir, Rick Mave, Manu Brabo

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