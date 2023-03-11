"Знаю, что мы выстоим": Зеленский показал мощные фото украинских защитников
Пока жизнь миллионов украинцев под угрозой Силы обороны будут продолжать битву с агрессором. Президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что украинские защитники устоят в этом сражении.
Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram.
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"Пока оккупант на нашей земле, пока нашим городам грозит разрушение, пока жизнь и свобода миллионов украинцев под угрозой, мы должны продолжать эту битву. И мы выстоим. Я знаю, что мы выстоим", — написал он.
Глава государства также обнародовал серию фото, на которых изображены украинские защитники за работой.
Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляет отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.
Также СМИ пишут, что украинские военные активно готовятся к контрнаступлению. Для этого ВСУ в течение нескольких месяцев накапливают силу и технику.
Фото: Aris Messinis, Kostiantyn Liberov and Vlada Liberova, Peter Batanov, Vladimir Simicek, Marian Kushnir, Rick Mave, Manu Brabo