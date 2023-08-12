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"Исчезли люди просто так": в Мариуполе оккупанты проводят жестокие зачистки

12 августа 2023 09:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Исчезли люди просто так": в Мариуполе оккупанты проводят жестокие зачистки
Зачистки и проверки в Ивано-Франковске. Фото: Мариуполь
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к новой волне жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз — окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин — просто ротация РосГвардии и ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", — написал он.

Задержание в Мариуполе. Фото: Маріуполь Спротив
Задержание в Мариуполе. Фото: Маріуполь Спротив
Задержание в Мариуполе. Фото: Маріуполь Спротив
Российский "правоохранитель" в Мариуполе. Фото: Маріуполь Спротив
Российский "правоохранитель" в Мариуполе. Фото: Маріуполь Спротив

Принудительное выселение жителей города

Российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.

Напомним, ранее в Мариуполе российские захватчики ужесточили зачистку и репрессии против населения. Следовательно, за неделю под арест попадают около 100 граждан.

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