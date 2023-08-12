"Исчезли люди просто так": в Мариуполе оккупанты проводят жестокие зачистки
Во временно оккупированном Мариуполе россияне приступили к новой волне жестоких зачисток и проверок. После таких действий люди просто исчезают.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Зачистки в Мариуполе
"Новая волна жестоких зачисток и проверок. На этот раз — окрестности и сектор частной застройки в приоритете. Обзор, обыск, раздевание. Снова исчезли люди просто так. Никаких видимых причин — просто ротация РосГвардии и ФСБ… Нелюди. Просто нелюди", — написал он.
Принудительное выселение жителей города
Российские оккупанты начали очередную волну выселения жителей Мариуполя. В этот раз в Приморском районе города.
Напомним, ранее в Мариуполе российские захватчики ужесточили зачистку и репрессии против населения. Следовательно, за неделю под арест попадают около 100 граждан.