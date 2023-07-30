Уничтоженные БпЛА и удары по оккупантам: успехи ВСУ на фронте за прошедшие сутки
Украинские военные продолжают храбро противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки бойцы ВСУ нанесли несколько ударов по районам сосредоточения врага и приземлили беспилотники.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Успехи Украины на фронте
За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. К тому же украинским военным удалось уничтожить четыре вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника", — говорится в сообщении.
Напомним, 29 июля Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На это направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.
Также мы писали, что на южном участке фронта россияне выстраивают мощную оборону, что существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ. Кроме того, Силам обороны не хватает улучшенной тактики ведения боевых действий.