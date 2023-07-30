Уничтоженные БпЛА и удары по оккупантам: успехи ВСУ на фронте за прошедшие сутки

Украинский военный рядом с минометом. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova/File Photo

Украинские военные продолжают храбро противостоять российской агрессии. За прошедшие сутки бойцы ВСУ нанесли несколько ударов по районам сосредоточения врага и приземлили беспилотники.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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За минувшие сутки авиация сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских оккупантов. К тому же украинским военным удалось уничтожить четыре вражеских разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили одно артиллерийское средство на огневой позиции, один склад боеприпасов, одну станцию радиоэлектронной борьбы, а также один район сосредоточения личного состава противника", — говорится в сообщении.

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская авиация. Фото: Генштаб ВСУ

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, 29 июля Силы обороны Украины продвинулись вперед на южном фланге вокруг Бахмута. На это направление фронта противник стягивает дополнительные силы и средства.

Также мы писали, что на южном участке фронта россияне выстраивают мощную оборону, что существенно усложняет продвижение контрнаступления ВСУ. Кроме того, Силам обороны не хватает улучшенной тактики ведения боевых действий.