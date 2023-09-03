Уничтожены здания и деревья: в сети показали жуткие кадры из Марьинки

Уничтожены дома и деревья в Марьинке. Фото: скриншот

Многострадальная Марьинка в Покровском районе Донецкой области до сих пор томиться от российских обстрелов. Появились кадры того, во что превратился когда-то мирный и зеленый город после пережитой атаки РФ.

Соответствующее видео обнародовали в соцсети.

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Как выглядит Марьинка сегодня

С высоты птичьего полета можем рассмотреть, что Марьинка до сих пор страдает от атаки российских оккупантов. На видео также попал момент сильного взрыва — россияне продолжают безжалостно гатить по развалинам когда-то полных людей домов. Сегодня же в сером городе не осталось даже уцелевших построек и деревьев.

В настоящее время большая часть Марьинки находится под контролем российских оккупантов. До 24 февраля 2022 года в этом городе проживало чуть более 9 тысяч человек.

Как оккупанты пытаются противостоять контрнаступлению ВСУ

Напомним, что прошли 556 сутки полномасштабного вторжения РФ против Украины. За сутки оккупанты нанесли два ракетных и 34 авиационных удара, 42 раза обстреляли с РСЗО позиции украинских военных и населенные пункты.

Также мы сообщали, что оккупанты находят все новые и новые способы, чтобы помешать украинскому контрнаступлению. Так, россияне делают минные ловушки еще более опасными — поджигают.

Добавим, что российские солдаты продолжают пытаться противостоять контрнаступлению ВСУ на южном фронте. Однако такие действия могут привести к разбросу их войск, о чем говорится в отчете британской разведки.