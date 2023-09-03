Знищені будівлі та дерева: у мережі показали моторошні кадри з Мар'їнки

Знищені будинки та дерева в Мар'їнці. Фото: скриншот

Багатостраждальна Мар'їнка у Покровському районі, що на Донеччині, досі потерпає від російських обстрілів. З'явилися кадри того, на що перетворилося колись мирне та зелене місто після пережитої атаки РФ.

Відповідне відео оприлюднили в мережі.

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Який має вигляд Мар'їнка сьогодні

З висоти пташиного польоту можемо роздивитися, що Мар'їнка досі потерпає від атаки російських окупантів. На відео також потрапив момент сильного вибуху — росіяни продовжують безжально гатити по руїнах колись повних людей будинків. Сьогодні ж у сірому місті не лишилося навіть вцілілих будівель та дерев.

Наразі більша частина Мар'їнки перебуває під контролем російських окупантів. До 24 лютого 2022 року в цьому місті проживало трохи більш як 9 тисяч осіб.

Як окупанти намагаються протистояти контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, що минула 556 доба повномасштабного вторгнення РФ проти України. За добу окупанти завдали два ракетних та 34 авіаційних удари, 42 рази обстріляли з РСЗВ позиції українських військових та населені пункти.

Також ми повідомляли, що окупанти знаходять все нові й нові способи, щоб завадити українському контрнаступу. Так, росіяни роблять мінні пастки ще небезпечнішими — підпалюють.

Додамо, що російські солдати продовжують намагатися протистояти контрнаступу ЗСУ на південному фронті. Однак такі дії можуть призвести до розкиду їхніх військ, про що йдеться у звіті британської розвідки.