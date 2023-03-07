Уничтоженные дроны, самолет и системы ПВО: Генштаб сообщил о результатах атак по позициям врага

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили восемь районов сосредоточения противника

За прошедшие сутки украинские военные нанесли ряд успешных ударов по позициям врага. По результатам ударов был уничтожен российский самолет Су-25, девять дронов Шахед-136 и восемь беспилотников других типов.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Атаки по враждебным позициям

Как отмечается в сообщении, во время авиаударов враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, девять из которых сбиты.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов Шахед-136, за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и еще восемь дронов разных типов.

В Генштабе также сообщили, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, восемь районов сосредоточения противника, два средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, состав боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

При этом противник нанес 50 авиационных и пять ракетных ударов.

Основные усилия оккупанты сосредоточивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки украинские воины отбили на них более 140 атак противника.

Напомним, ранее аналитики американского Института изучения войны писали, что колоссальные потери россии под Бахмутом не позволят россиянам начать еще одно большое наступление.

Известно, что кремль должен начать новую волну мобилизации, чтобы компенсировать потери, которые оккупанты понесли на этом участке фронта с мая 2022 года.

Также известно, что несмотря на отсутствие каких-либо успехов, россия продолжает безжалостно перебрасывать бойцов на Бахмут. Однако захватчики несут колоссальные потери. По данным СМИ, россия теряет в Бахмуте в пять раз больше военных, чем Украина.