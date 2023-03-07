Знищені дрони, літак та системи ППО: Генштаб повідомив про результати атак по позиціях ворога

Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили вісім районів зосередження противника

Протягом минулої доби українські військові завдали низки успішних ударів по позиціях ворога. За результатами ударів було знищено російський літак Су-25, дев'ять дронів Шахед-136 та вісім безпілотників інших типів.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Атаки по ворожих позиціях

Як зазначається у повідомленні, під час авіаударів ворог використав 11 БпЛА типу Шахед-136, дев'ять з яких — збито.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Крім ударних безпілотних літальних апаратів Шахед-136, за добу, що минула, наші захисники збили ворожий літак Су-25 та ще вісім дронів різних типів.

У Генштабі також поінформували, що підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, вісім районів зосередження противника, два засоби протиповітряної оборони ворога, артилерійський підрозділ на вогневих позиціях, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію окупантів.

При цьому противник завдав 50 авіаційних та п'ять ракетних ударів.

Основні зусилля окупанти зосереджують на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські воїни відбили на них понад 140 атак противника.

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни писали, що колосальні втрати рф під Бахмутом не дозволять росіянам розпочати ще один великий наступ.

Відомо, що кремль має розпочати нову хвилю мобілізації, аби компенсувати втрати, яких окупанти зазнали на цій ділянці фронту з травня 2022 року.

Також відомо, що попри відсутність будь-яких успіхів, рф продовжує безжально перекидати бійців на Бахмут. Однак загарбники зазнають колосальних втрат. За даними ЗМІ, росія втрачає у Бахмуті у п'ять разів більше військових, ніж Україна.