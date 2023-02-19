ЗСУ збили російський літак Су-25 і кілька БпЛА

Бойові літаки рф

Протягом доби 18 лютого Збройні сили України збили ворожий літак Су-25. Також було збито два безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10" та дрон-камікадзе типу "Ланцет-3".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

ЗСУ збивають цілі ворога

"Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили батарею реактивних систем залпового вогню противника", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографії бійців ЗСУ. Він показав військових, котрі захищають країну від окупантів.

Також повідомлялося, що за добу українські військові ліквідували 590 окупантів. До того ж солдати росії залишилися без 12 бойових броньованих машин.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський опублікував фотографії бійців ЗСУ. Він показав військових, котрі захищають країну від загарбників.

Додамо, що попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023 року, немає жодних підтверджень великого зосередження сил росії. Найбільше досягнення загарбників — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.