"Уничтожили" десантные корабли ВСУ: в Силах спецопераций опровергли российский фейк
Враждебное ИПСО продолжает применять психологические атаки на гражданское население. Следовательно, Минобороны РФ запустило фейк о якобы "ликвидации" украинских десантных кораблей, пытавшихся высадиться на побережье временно оккупированного Крыма.
Эту информацию опровергли в Силах Специальных Операций ВС Украины.
"Доверяйте только проверенным источникам и помните: верить россиянам — не уважать себя (это, мягко говоря)", — говорится в сообщении военных.
Информационная атака
В свою очередь росСМИ сообщали, что у побережья Крыма "уничтожили" четыре военных катера с 50-ю людьми. А неподалеку от острова Змеиный "ликвидировали" патрульный катер ВСУ.
Отметим, что подобные информационные вбросы появляются в российском инфопространстве после очереди неудач как на фронте, так и в глубоком тылу. Эти сообщения создаются исключительно для внутреннего населения, чтобы показать "непобедимость" армии-агрессора.
Напомним, российских ботов нужно информационно уничтожать и банить. В этом убеждены в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов считает, что спорить с ними не стоит.
Добавим, на временно оккупированном полуострове Крым враг усилил меры безопасности в акватории феодосийского залива. Это связано с успешной работой ВСУ против вражеских объектов на полуострове.