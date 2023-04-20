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"Уничтожили и чужих, и своих": новые подробности преступлений ЧВК "Вагнер" в Украине

20 апреля 2023 07:50
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист
Вагнеровец подтвердил информацию о зверствах в Бахмуте - подробности
Реклама ЧВК "Вагнер" в Москве. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлия Тененёва
Юлия Тененёва
Журналист

Бывший командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Азамат Улдаров подтвердил информацию о расстрелах украинских военнопленных и российских "отказников" в Бахмуте в феврале 2023 года.

О подробностях Улдаров рассказал в интервью с основателем российской правозащитной организации Gulagu.net Владимиром Осечкиным 19 апреля.

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Предыстория

О массовых расстрелах пленных и "500-ых" впервые рассказал 17 апреля Алексей Савичев — еще один бывший "вагнеровец", воевавший в Украине.

По словам Савичева, выполняя приказ командира с позывным "Гильгамеш", он лично уничтожал тела расстрелянных, сваленные во рву возле консервного завода в Бахмуте. Савичеву велели сначала забросать тела гранатами, а затем облить бензином и поджечь. При этом некоторые расстрелянные еще дышали.

Как утверждает Савичев, среди казненных были как "вагнеровцы", отказавшиеся выполнять приказы командиров, так и украинские военнопленные.

"Закидали всех гранатами и уничтожили и чужих, и своих", — подтвердил слова Савичева Азамат Улдаров.

"Отказывались брать оружие"

Кроме того, Улдаров сообщил, что был свидетелем расстрела как минимум 8 "вагнеровцев". Среди них были не только бывшие заключенные, но и наемники "с воли".

"Людей привозили, которые отказывались брать оружие, воевать", — рассказал Улдаров.

По его словам, расстреливал "отказников" некий Александр с позывным либо по фамилии Коршун — профессиональный военный, прошедший Сирию и вторую Чеченскую войну. Улдаров утверждает, что был непосредственным свидетелем расстрелов, поскольку являлся начальником охраны Коршуна.

Также Азамат Улдаров рассказал, что за более мелкие нарушения (например, за разговоры с близкими по мобильной связи) "вагнеровцев" подвергают пыткам и издевательствам, а затем отправляют на передовую с деревянным автоматом.

Напомним, ранее Улдаров признался, что командовал расстрелами мирного населения в Бахмуте - в том числе, нескольких сотен горожан, среди которых было около 40 детей. По словам Улдарова, он лично застрелил 5-летнюю девочку. Также о расстрелах мирных жителей говорил и Алексей Савичев.

В понедельник, 17 апреля Офис Генпрокурора сообщил, что украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование по фактам, сообщенным Улдаровым и Савичевым в видеоинтервью.

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