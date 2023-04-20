Вагнеровець підтвердив інформацію про звірства в Бахмуті - подробиці

Реклама ПВК "Вагнер" у Москві. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Колишній командир одного з підрозділів ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров підтвердив інформацію про розстріл українських військовополонених і російських "відмовників" у Бахмуті в лютому 2023 року.

Про подробиці Улдаров розповів в інтерв'ю із засновником російської правозахисної організації Gulagu.net Володимиром Осєчкіним 19 квітня.

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Передісторія

Про масові розстріли полонених і "500-х" вперше розповів 17 квітня Олексій Савічев — ще один колишній "вагнерівець", який воював в Україні.

За словами Савічева, виконуючи наказ командира із позивним "Гільгамеш", він особисто знищував тіла розстріляних, звалені у рові біля консервного заводу в Бахмуті. Савічеву наказали спочатку закидати тіла гранатами, а потім облити бензином та підпалити. При цьому деякі розстріляні ще дихали.

Як стверджує Савічев, серед страчених були як "вагнерівці", які відмовилися виконувати накази командирів, так і українські військовополонені.

"Закидали всіх гранатами та знищили і чужих, і своїх", — підтвердив слова Савічева Азамат Улдаров.

"Відмовлялися брати зброю"

Крім того, Улдаров повідомив, що був свідком розстрілу щонайменше 8 "вагнерівців". Серед них були не лише колишні ув'язнені, а й найманці "з волі".

"Людей привозили, які відмовлялися брати зброю, воювати", — розповів Улдаров.

За його словами, розстрілював "відмовників" такий собі Олександр із позивним або на прізвище Коршун — професійний військовий, який пройшов Сирію та другу Чеченську війну. Улдаров стверджує, що був безпосереднім свідком розстрілів, бо був начальником охорони Коршуна.

Також Азамат Улдаров розповів, що за менш значні порушення (наприклад, за розмови з близькими по мобільному зв'язку) "вагнерівців" піддають катуванням та знущанням, а потім відправляють на передову з дерев'яним автоматом.

Нагадаємо, раніше Улдаров зізнався, що командував розстрілами мирного населення в Бахмуті — у тому числі кількох сотень містян, серед яких було близько 40 дітей. За словами Улдарова, він особисто застрелив 5-річну дівчинку. Також про розстріл мирних жителів говорив і Олексій Савічев.

У понеділок, 17 квітня Офіс Генпрокурора повідомив, що українські правоохоронні органи розпочали досудове розслідування за фактами, повідомленими Улдаровим та Савічевим у відеоінтерв'ю.