Сырский показал, как ВСУ уничтожают укрытие оккупантов

Уничтожили "нору" оккупантов: Сырский показал эффектную работу минометчиков ВСУ
На Бахмутском направлении Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед. Кроме того, успешно уничтожают личный состав противника и их военную технику.
Как ВСУ уничтожили укрытие кафиров — показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.
Уничтожение окупантов
Сообщается, что украинские защитники попали в "нору", где прятались оккупанты. А также уничтожили еще одного врага, который с боекомплектом шел на помощь.
"Наш трофейный выстрел — это попадание в нору, где прятались оккупанты, также приходилось отрабатывать по противнику, который несет боекомплект и идет спасать пехоту от артиллерийских обстрелов", — отметил один из военных ВСУ.
Успешно отработали минометчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.
"Хорошая работа", — отметил Сырский.
Напомним, за последнюю неделю ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге. В то время россияне, которые испытывают проблемы с логистикой и вооружением, начали отступать назад.
Добавим, что бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".