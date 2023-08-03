Сырский показал, как ВСУ уничтожают укрытие оккупантов

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Фото: google

На Бахмутском направлении Силы обороны Украины постепенно продвигаются вперед. Кроме того, успешно уничтожают личный состав противника и их военную технику.

Как ВСУ уничтожили укрытие кафиров — показал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

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Уничтожение окупантов

Сообщается, что украинские защитники попали в "нору", где прятались оккупанты. А также уничтожили еще одного врага, который с боекомплектом шел на помощь.

"Наш трофейный выстрел — это попадание в нору, где прятались оккупанты, также приходилось отрабатывать по противнику, который несет боекомплект и идет спасать пехоту от артиллерийских обстрелов", — отметил один из военных ВСУ.

Успешно отработали минометчики 77-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ.

"Хорошая работа", — отметил Сырский.

Напомним, за последнюю неделю ВСУ активизировали контрнаступательные действия на юге. В то время россияне, которые испытывают проблемы с логистикой и вооружением, начали отступать назад.

Добавим, что бригады ВСУ, проходившие обучение в странах НАТО, перестали использовать в контрнаступлении тактику США. Вместо этого вернулись к той, которую "знают лучше".