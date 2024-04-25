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Уничтожают врага днем и ночью — Сырский показал мастерскую работу ВСУ по оккупантам

25 апреля 2024 08:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Уничтожают врага днем и ночью — Сырский показал мастерскую работу ВСУ по оккупантам
Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вооруженные Силы круглосуточно стоят на защите Украины, нанося беспощадные удары по живой силе и военной технике противника. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал результаты работы украинских защитников.

Видео можно посмотреть по ссылке Сырский.

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"Защищаем 24/7. Видео поражений техники и живой силы оккупантов. Слава Украине!" — подписал видео Сырский.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как военные уничтожают врага днем и ночью. ВСУ наносят беспощадные удары как на открытой местности, так и среди зданий, находя самые сокровенные тайники оккупантов.

Напомним, в Запорожском направлении Вооруженные силы благодаря дронам остановили попытки штурма российских оккупантов. Враг пытался наступать на мотоциклах.

Добавим, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.

война
ВСУ
россияне
военная техника
оккупанты
война в Украине
Александр Сырский

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