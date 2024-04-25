Уничтожают врага днем и ночью — Сырский показал мастерскую работу ВСУ по оккупантам

Момент уничтожения врагов. Фото: скриншот с видео

Вооруженные Силы круглосуточно стоят на защите Украины, нанося беспощадные удары по живой силе и военной технике противника. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал результаты работы украинских защитников.

Видео можно посмотреть по ссылке Сырский.

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Уничтожение оккупантов

"Защищаем 24/7. Видео поражений техники и живой силы оккупантов. Слава Украине!" — подписал видео Сырский.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как военные уничтожают врага днем и ночью. ВСУ наносят беспощадные удары как на открытой местности, так и среди зданий, находя самые сокровенные тайники оккупантов.

Напомним, в Запорожском направлении Вооруженные силы благодаря дронам остановили попытки штурма российских оккупантов. Враг пытался наступать на мотоциклах.

Добавим, бойцы Третьей штурмовой уничтожили три орудия, миномет, РЭБ и пехоту оккупантов с помощью ударных дронов.

Также мы писали, что военные силы специальных операций уничтожили состав боекомплекта российских захватчиков. Также они ликвидировали живую силу неприятеля на южном направлении.