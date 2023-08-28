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"Сделали чрезвычайные вещи": Зеленский показал поразительные фото украинских защитников

28 августа 2023 13:18
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Сделали чрезвычайные вещи": Зеленский показал поразительные фото украинских защитников
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать страну от вооруженной агрессии государства-террориста РФ, совершая героические подвиги. Также следует поблагодарить партнеров, которые солидарно работают ради совместного результата.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и показал поразительные кадры украинских защитников.

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"Украинские воины сделали чрезвычайные вещи. Украина показала, что освобождение нашей земли во время боевых операций не случайно. Все заслужено. Это героизм наших людей и оборонная поддержка от наших партнеров. Смелость украинцев и солидарность мира, которые работают на столь желаемый общий результат", — написал глава государства.

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Украинские защитники в окопе. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
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Украинские защитники наносят удар врагу. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
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Украинский защитник. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
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Украинский защитник на поле боя. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
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Украинская защитница. Фото: Владимир Зеленский\Telegram
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Украинский защитник в танке. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, победа будет только наша. В этом убежден Президент Украины. По его словам, освобождение украинских земель от российских захватчиков нужно всему миру, поскольку наша страна борется за общие ценности.

Также мы писали, Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.

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