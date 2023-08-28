"Сделали чрезвычайные вещи": Зеленский показал поразительные фото украинских защитников
Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать страну от вооруженной агрессии государства-террориста РФ, совершая героические подвиги. Также следует поблагодарить партнеров, которые солидарно работают ради совместного результата.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и показал поразительные кадры украинских защитников.
Зеленский отметил героизм украинских защитников
"Украинские воины сделали чрезвычайные вещи. Украина показала, что освобождение нашей земли во время боевых операций не случайно. Все заслужено. Это героизм наших людей и оборонная поддержка от наших партнеров. Смелость украинцев и солидарность мира, которые работают на столь желаемый общий результат", — написал глава государства.
Напомним, победа будет только наша. В этом убежден Президент Украины. По его словам, освобождение украинских земель от российских захватчиков нужно всему миру, поскольку наша страна борется за общие ценности.
Также мы писали, Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.