"Сделали чрезвычайные вещи": Зеленский показал поразительные фото украинских защитников

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Вооруженные силы Украины продолжают мужественно защищать страну от вооруженной агрессии государства-террориста РФ, совершая героические подвиги. Также следует поблагодарить партнеров, которые солидарно работают ради совместного результата.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский и показал поразительные кадры украинских защитников.

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"Украинские воины сделали чрезвычайные вещи. Украина показала, что освобождение нашей земли во время боевых операций не случайно. Все заслужено. Это героизм наших людей и оборонная поддержка от наших партнеров. Смелость украинцев и солидарность мира, которые работают на столь желаемый общий результат", — написал глава государства.

Украинские защитники в окопе. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Украинские защитники наносят удар врагу. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Украинский защитник. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Украинский защитник на поле боя. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Украинская защитница. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Украинский защитник в танке. Фото: Владимир Зеленский\Telegram

Напомним, победа будет только наша. В этом убежден Президент Украины. По его словам, освобождение украинских земель от российских захватчиков нужно всему миру, поскольку наша страна борется за общие ценности.

Также мы писали, Зеленский подробно рассказал, какое оружие производит Украина. По его словам, Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которое у страны не было.