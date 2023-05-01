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Выросло количество пострадавших от ракетного удара по Павлоградскому району

1 мая 2023 11:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Выросло количество пострадавших от ракетного удара по Павлоградскому району
Последствия обстрелов Павлоградского района. Фото: Telegram Сергея Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

От российского ракетного удара по Павлоградскому району Днепропетровской области ночью с 30 апреля на 1 мая пострадали не менее 34 человек. Две женщины находятся в реанимации.

Об этом сообщили глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак и Нацполиция.

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Разрушения

Известно, что россияне обстреляли территорию промышленного предприятия в Павлограде.

В результате попадания на месте начался пожар, который впоследствии локализовали.

Зафиксированы повреждения многоэтажек и частных домов, магазинов, школы и детсада.

Кроме того, известно о разрушении цивильной инфраструктуры в Вербковской, Межирицкой и Юрьевской территориальных громадах.

Пострадали

По состоянию на утро 1 мая обнаружены уже 34 пострадавших от ночного российского ракетного удара.

Среди раненых есть пятеро детей. Самому младшему ребенку восемь лет.

Детали травм и повреждений

По словам Сергея Лысака, у пострадавших зафиксированы ушибы, переломы, резаные и рваные раны, контузии.

Кроме того, есть факты отравления продуктами горения.

В реанимации находятся две женщины — 45 и 55 лет. Все остальные пострадавшие лечатся амбулаторно.

Напомним, вечером 30 апреля в Павлограде Днепропетровской области прозвучали взрывы.

Российские пропагандисты сразу отчитались об "уничтожении состава боеприпасов ВСУ" в Павлограде. К тому же поползли слухи о якобы химической опасности в Павлограде.

Но местные власти опровергли слухи о химической опасности.

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