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Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Павлоградському району

1 травня 2023 11:15
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Павлоградському району
Наслідки обстрілу Павлоградського району. Фото: Telegram Сергія Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Від російського ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області уночі з 30 квітня на 1 травня постраждало щонайменше 34 людини. Дві жінки перебувають у реанімації.

Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Нацполіція.

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Руйнування

Відомо, що росіяни обстріляли територію промислового підприємства у самому Павлограді. 

Внаслідок влучань на місці розпочалася пожежа, яку згодом локалізували. 

Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок та приватних будинків, крамниць, школи та дитсадка.

Крім того, відомо про руйнування цивільної інфраструктури у Вербківській, Межиріцькій та Юр’ївській територіальних громадах.

Постраждалі 

Станом на ранок 1 травня виявлено уже 34 постраждалих від нічного російського ракетного удару.

Серед поранених є п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині — вісім років.

Деталі травм і пошкоджень

За словами Сергія Лисака, у постраждалих зафіксовано забої, переломи, різані та рвані рани, контузії.

Крім того, є факти отруєння продуктами горіння.

В реанімації перебувають дві жінки — 45 та 55 років. Усі інші постраждалі лікуються амбулаторно.

Нагадаємо, увечері 30 квітня у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи. 

Російські пропагандисти відразу відзвітували про "знищення складу боєприпасів ЗСУ" у Павлограді. До того ж поповзли чутки про нібито хімічну небезпеку в Павлограді. 

Але місцева влада спростувала чутки про хімічну небезпеку.

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