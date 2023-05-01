Зросла кількість постраждалих від ракетного удару по Павлоградському району
Від російського ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області уночі з 30 квітня на 1 травня постраждало щонайменше 34 людини. Дві жінки перебувають у реанімації.
Про це повідомили голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та Нацполіція.
Руйнування
Відомо, що росіяни обстріляли територію промислового підприємства у самому Павлограді.
Внаслідок влучань на місці розпочалася пожежа, яку згодом локалізували.
Зафіксовано пошкодження багатоповерхівок та приватних будинків, крамниць, школи та дитсадка.
Крім того, відомо про руйнування цивільної інфраструктури у Вербківській, Межиріцькій та Юр’ївській територіальних громадах.
Постраждалі
Станом на ранок 1 травня виявлено уже 34 постраждалих від нічного російського ракетного удару.
Серед поранених є п’ятеро дітей. Наймолодшій дитині — вісім років.
Деталі травм і пошкоджень
За словами Сергія Лисака, у постраждалих зафіксовано забої, переломи, різані та рвані рани, контузії.
Крім того, є факти отруєння продуктами горіння.
В реанімації перебувають дві жінки — 45 та 55 років. Усі інші постраждалі лікуються амбулаторно.
Нагадаємо, увечері 30 квітня у Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Російські пропагандисти відразу відзвітували про "знищення складу боєприпасів ЗСУ" у Павлограді. До того ж поповзли чутки про нібито хімічну небезпеку в Павлограді.
Але місцева влада спростувала чутки про хімічну небезпеку.