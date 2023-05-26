Выросло количество погибших от ракетного удара по больнице в Днепре
Из-под руин пораженной российской ракетой ветеринарной клиники в Днепре извлекли тело мужчины. Число погибших в результате российского удара возросло до двух.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Еще один погибший
В Днепре возросло количество жертв российских ракетных обстрелов.
Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.
Таким образом, на эту минуту известно о двух жертвах очередного российского преступления.
Подробности
Погибшим оказался мужчина, точные данные которого устанавливаются.
Тело погибшего обнаружили не под развалинами поликлиники, а извлечены из-под завалов ветеринарной клиники, также пострадавшей от действий российских оккупантов.
Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. Сначала сообщали об одном погибшем человеке.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы российскими оккупантами украинской территории.
В результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.