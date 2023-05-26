Выросло количество погибших от ракетного удара по больнице в Днепре

Спасатели тушат пожар на месте попадания российской ракеты. Фото: Telegram-канал Сергея Лысака

Из-под руин пораженной российской ракетой ветеринарной клиники в Днепре извлекли тело мужчины. Число погибших в результате российского удара возросло до двух.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Еще один погибший

В Днепре возросло количество жертв российских ракетных обстрелов.

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

Таким образом, на эту минуту известно о двух жертвах очередного российского преступления.

Подробности

Погибшим оказался мужчина, точные данные которого устанавливаются.

Тело погибшего обнаружили не под развалинами поликлиники, а извлечены из-под завалов ветеринарной клиники, также пострадавшей от действий российских оккупантов.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. Сначала сообщали об одном погибшем человеке.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы российскими оккупантами украинской территории.

В результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.