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Выросло количество погибших от ракетного удара по больнице в Днепре

26 мая 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Выросло количество погибших от ракетного удара по больнице в Днепре
Спасатели тушат пожар на месте попадания российской ракеты. Фото: Telegram-канал Сергея Лысака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Из-под руин пораженной российской ракетой ветеринарной клиники в Днепре извлекли тело мужчины. Число погибших в результате российского удара возросло до двух.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Еще один погибший

В Днепре возросло количество жертв российских ракетных обстрелов.

Спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного погибшего.

Таким образом, на эту минуту известно о двух жертвах очередного российского преступления.

Подробности

Погибшим оказался мужчина, точные данные которого устанавливаются.

Тело погибшего обнаружили не под развалинами поликлиники, а извлечены из-под завалов ветеринарной клиники, также пострадавшей от действий российских оккупантов.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по медицинскому учреждению в Днепре. Сначала сообщали об одном погибшем человеке.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы российскими оккупантами украинской территории.

В результате ракетного удара по медицинскому учреждению в Днепре есть раненые дети. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

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