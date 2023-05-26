Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Зросла кількість загиблих від ракетного удару по лікарні в Дніпрі arrow

Зросла кількість загиблих від ракетного удару по лікарні в Дніпрі

26 травня 2023 15:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Зросла кількість загиблих від ракетного удару по лікарні в Дніпрі
Рятувальники гасять пожежу на місці влучання російської ракети. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

З-під руїн ураженої російською ракетою ветеринарної клініки у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до двох.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Ще один загиблий

У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного обстрілу.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Таким чином на цю хвилину відомо про дві жертви чергового російського злочину.

Деталі

Загиблим виявився чоловік, точні дані якого встановлюються.

Тіло загиблого виявили не під руїнами поліклініки, а дістали з-під завалів ветеринарної клініки, яка також постраждала від дій російських окупантів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі. Спочатку повідомляли про одну загиблу людину.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл російськими окупантами української території.

Додамо, внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

12:04 Мудрик вирішив, де продовжить кар'єру

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB