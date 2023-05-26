Зросла кількість загиблих від ракетного удару по лікарні в Дніпрі

Рятувальники гасять пожежу на місці влучання російської ракети. Фото: Telegram-канал Сергія Лисака

З-під руїн ураженої російською ракетою ветеринарної клініки у Дніпрі дістали тіло чоловіка. Кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до двох.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Ще один загиблий

У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного обстрілу.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще одного загиблого.

Таким чином на цю хвилину відомо про дві жертви чергового російського злочину.

Деталі

Загиблим виявився чоловік, точні дані якого встановлюються.

Тіло загиблого виявили не під руїнами поліклініки, а дістали з-під завалів ветеринарної клініки, яка також постраждала від дій російських окупантів.

Нагадаємо, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по медичному закладу у Дніпрі. Спочатку повідомляли про одну загиблу людину.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий обстріл російськими окупантами української території.

Додамо, внаслідок ракетного удару по медичному закладу в Дніпрі є поранені діти. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.