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"Разрушили миф о второй армии": Подоляк ответил на критику контрнаступления ВСУ

9 августа 2023 18:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Разрушили миф о второй армии": Подоляк ответил на критику контрнаступления ВСУ
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Радио Свобода
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во время вооруженной агрессии РФ против Украины Силы обороны разрушили миф о второй армии мира. ВСУ продолжают качественно выполнять свою работу и наступать.

Об этом сообщил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк ответил на критику контрнаступления ВСУ

"Когда кто-то размышляет об украинском контрнаступлении, его скорости, направлениях и эффективности, дает советы или уверенно заявляет, что что-то "точно идет не по плану", главное — не забывать, что еще вчера (до полномасштабного вторжения в Украину) российскую армию вполне серьезно" называли "второй армией в мире", истерически ее боялись и даже не представляли, что против нее можно эффективно воевать", — написал Подоляк.

Он отмечает, что каждому нужно "набраться терпения" и внимательно наблюдать за результатами украинских защитников. Они продолжают мужественно и качественно выполнять свою работу.

В то время как РФ после победы Украины перестанет существовать как угроза.

"Россия после войны в Украине перестанет существовать как военная угроза. По крайней мере, для Украины и Европы. Между тем наступательные операции продолжаются", — подчеркнул Подоляк.

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Сообщение Подоляка. Фото: скриншот

Напомним, ВСУ с каждым днем приближается к победе. Так стало известно, что с начала полномасштабного вторжения наши воины освободили более 40 тысяч квадратных километров.

Также мы писали, что 9 августа президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Она была посвящена контрнаступлению ВСУ.

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