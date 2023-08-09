ВСУ блестяще ликвидировали микроавтобус с оккупантами

ВСУ уничтожают микроавтобус с оккупантами. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины уничтожили микроавтобус, который использовался для транспортировки российских оккупантов. Уничтожение транспорта осуществили бойцы 63-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщил глава Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

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Уничтожение микроавтобуса

По словам Сырского, подразделение 63-й отдельной механизированной бригады успешно справилось с задачей. Несмотря на то что автомобиль находился рядом с разрушенными сооружениями и в плотных зарослях, его удалось уничтожить.

"63-я ОМБр уничтожает микроавтобус, на котором россияне постоянно перевозили свой личный состав", — написал военный.

Напомним, что командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как военные уничтожают разведывательные станции российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области.

Также мы сообщали, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.