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ВСУ достигли локальных успехов на фронте во время ночных атак, — ISW

11 июня 2023 07:36
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ достигли локальных успехов на фронте во время ночных атак, — ISW
Украинские военные на фронте. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Вчера, 10 июня, Силы обороны Украины продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех направлениях фронта. В частности, наши защитники добились локальных успехов в Запорожской области.

Об этом сообщает американский институт изучения войны ISW.

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Известно, что ВСУ удалось продвинуться на 1400 метров вблизи Бахмута.

Они совершили локализованные ночные атаки у границы Донецко-Запорожской области, в частности в районе Великой Новоселки. Также провели активные наступательные деяния в Запорожской области.

"Украинские силы в западной Запорожской области добились локальных успехов во время контратак к юго-западу и юго-востоку от Орехова", — говорится в материале.

Преимущества двух сторон

В российском информационном поле говорят, что россияне на поле боя имеют значительное преимущество в использовании РЭБ (радиоэлектронная борьба). Они отмечают, что это ключ к прекращению украинских атак.

В то же время российские источники отмечают, что ВСУ обычно проводит наступление ночью. Это возможно благодаря замечательной оптике ночного видения, которой защитников обеспечивает Запад.

Ход событий

Аналитики отмечают, что Силы обороны пытаются провести сложную операцию — лобовой штурм подготовленных оборонных позиций. Он осложняется отсутствием преимущества в воздухе, поэтому не удивительно, что украинские войска несут потери.

Армия РФ остается опасной и украинцев ждет тяжелая борьба. Как отметили аналитики, Украина еще не опрокинула подавляющее большинство своих контрнаступательных сил, а оборона РФ не равносильна на всех участках линии фронта.

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Также начало контрнаступления подтвердил и глава государства Владимир Зеленский.

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