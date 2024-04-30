ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки и десятки единиц техники — сводка Генштаба

Украинские военные. Фото: Генштаб

Начались 797 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. За прошлый день на поле боя произошло 115 боевых столкновений. Враг не перестает обстреливать прифронтовые населенные пункты, также пытается наступать на семи направлениях фронта.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.

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В целом РФ нанесла пять ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершила 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктам.

В частности, под авиационными ударами были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время, под артиллерийский огонь попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Атаки ВСУ по оккупантам

Вместе с тем, ВСУ продолжают противостоять врагу.

Так, за минувшие сутки авиация Сил обороны ударила по пяти районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск нанесли удар по одному району сосредоточения личного состава и двух радиолокационных станциях россиян.

Украинские защитники. Фото: Генштаб

Ситуация по фронтам

На Купянском направлении украинские воины отбили девять атак в районах населенных пунктов Берестово и Новосергеевка Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 13 атак в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 атак противника.

На Ореховском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил три безуспешных атаки по позициям наших войск.

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Потери армии РФ в войне

личного состава — около 468720 (+1250) человек;

танков — 7307 (+22) единиц;

боевых бронированных машин — 14046 (+39) единиц;

артиллерийских систем — 12011 (+26) единиц;

РСЗО — 1053 (+2) единицы;

средств ПВО — 779 (+1) единиц;

самолетов — 348 (+0) единиц;

вертолетов — 325 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 9531 (+3) единица;

крылатых ракет — 2126 (+2) единиц;

кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 16142 (+33) единицы;

специальной техники — 1977 (+3) единиц.

Потери РФ. Фото: Генштаб

Напомним, 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же, они освободили остров Нестрига.

Добавим, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.