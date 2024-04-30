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ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки и десятки единиц техники — сводка Генштаба

30 апреля 2024 08:03
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки и десятки единиц техники — сводка Генштаба
Украинские военные. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Начались 797 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. За прошлый день на поле боя произошло 115 боевых столкновений. Враг не перестает обстреливать прифронтовые населенные пункты, также пытается наступать на семи направлениях фронта.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба ВСУ.

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В целом РФ нанесла пять ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершила 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских военных и населенных пунктам.

В частности, под авиационными ударами были населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

В то же время, под артиллерийский огонь попали более 110 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Атаки ВСУ по оккупантам

Вместе с тем, ВСУ продолжают противостоять врагу.

Так, за минувшие сутки авиация Сил обороны ударила по пяти районам сосредоточения личного состава противника. А подразделения ракетных войск нанесли удар по одному району сосредоточения личного состава и двух радиолокационных станциях россиян.

Украинские военные на фронте
Украинские защитники. Фото: Генштаб

Ситуация по фронтам

На Купянском направлении украинские воины отбили девять атак в районах населенных пунктов Берестово и Новосергеевка Харьковской области, а также Стельмаховка в Луганской области.

В Лиманском направлении враг провел 13 атак в районах населенных пунктов Твердохлебово, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Терны, Торское и южнее Заречного Донецкой области.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили 33 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Раздолевка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 24 атаки в районах населенных пунктов Архангельское, Новокалиново, Очеретино, Сокол, Соловьево, Семеновка, Орловка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 20 атак противника.

На Ореховском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Новодаровки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил три безуспешных атаки по позициям наших войск.

Ситуация на фронте
Скриншот
Где наступают оккупанты
Скриншот

Потери армии РФ в войне

  • личного состава — около 468720 (+1250) человек;
  • танков — 7307 (+22) единиц;
  • боевых бронированных машин — 14046 (+39) единиц;
  • артиллерийских систем — 12011 (+26) единиц;
  • РСЗО — 1053 (+2) единицы;
  • средств ПВО — 779 (+1) единиц;
  • самолетов — 348 (+0) единиц;
  • вертолетов — 325 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 9531 (+3) единица;
  • крылатых ракет — 2126 (+2) единиц;
  • кораблей/катеров — 26 (+0) единиц;
  • подводных лодок — 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 16142 (+33) единицы;
  • специальной техники — 1977 (+3) единиц.
Сколько россиян потеряла РФ в войне
Потери РФ. Фото: Генштаб

 

Напомним, 28 апреля украинским военным удалось продвинуться на Херсонском направлении. К тому же, они освободили остров Нестрига.

Добавим, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

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